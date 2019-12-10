Кейн, Алли, Вертонген и Орье не сыграют в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

«Тоттенхэм Хотспур» будет вынужден обойтись без ряда основных игроков в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает официальный сайт «шпор».



На матч в Мюнхене с командой не отправятся Деле Алли, Гарри Кейн, Ян Вертонген и Серж Орье. Кроме того, продолжают восстановление Уго Льорис, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Мишел Ворм и Харри Уинкс.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Тоттенхэм» набрал 10 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы В. «Бавария» (15) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Црвена Звезда» (3) и «Олимпиакос» (1).