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«Интер» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Интер» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Интером» и «Барселоной». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Барселона».

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом, ассистировать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Сердар Гёзюбююк.

«Барселона» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Интер» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются дортмундская «Боруссия» и пражская «Славия».

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