Спаллетти отказался возглавить «Наполи»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти отказался возглавить неаполитанский «Наполи», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Владелец неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис связывался со Спаллетти, но тренер не смог принять предложение из-за действующего контракта с «Интером». Соглашение специалиста с миланским клубом действует до лета 2021 года, а его зарплата составляет € 5 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Наполи» планирует уволить нынешнего главного тренера Карло Анчелотти и уже договорился о 18-месячном контракте с бывшим наставником «Милана» Дженнаро Гаттузо.
«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Лиге чемпионов клуб, набрав девять очков, занимает второе место в группе Е.
- 10 декабря 2019
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