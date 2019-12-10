Сёмин: Симеоне настраивает «Атлетико» на победу, соперник сыграет агрессивно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры «Атлетико» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Симеоне всегда хочется победить, и он всегда так настраивает команду. Как «Атлетико» будет играть? «Атлетико» будет играть так, как всегда — агрессивно. И мы на это и настраиваемся», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Локомотив» набрал 3 очка в 5 матчах и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы D. Мадридский «Атлетико» (7) — на 2-м месте.

Сёмин: не каждому удаётся сыграть с «Атлетико», этот матч — уже мотивация