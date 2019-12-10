«Аякс» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и «Валенсией». Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» — «Валенсия».
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, ему будут ассистировать на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья — Франк Шнедер.
«Аякс» набрал 10 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Валенсия» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Челси» (8) и «Лилль» (1).
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
Турнирная таблица групп Лиги чемпионов
- 10 декабря 2019
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