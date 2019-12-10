«Челси» — «Лилль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Челси» и «Лиллем». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лилль». Доступна также платная видеотрансляция матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом, ассистировать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.



«Челси» набрал 8 очков в пяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы Н. «Лилль» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Аякс» (10) и «Валенсия» (8).



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