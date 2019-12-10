Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» — «Лилль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Челси» — «Лилль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Челси» и «Лиллем». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лилль». Доступна также платная видеотрансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом, ассистировать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.

«Челси» набрал 8 очков в пяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы Н. «Лилль» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Аякс» (10) и «Валенсия» (8).

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

«Челси» — «Лилль»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019