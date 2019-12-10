Наставник «Бордо» Паулу Соуза может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» проявляет интерес к главному тренеру «Бордо» Паулу Соузе, сообщает L'Equipe.

По данным источника, сумма отступных в контракте португальского специалиста составляет от двух до трёх миллионов евро. Окружение тренера подтвердило информацию, что им интересуется лондонский клуб. На посту главного тренера «Арсенала» Соуза может сменить Фредрика Юнгберга, который временно возглавил команду после отставки Унаи Эмери.

49-летний Соуза возглавил «Бордо» в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб, набрав 26 очков после 17 туров, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции,

«Арсенал», набрав 22 очка, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020