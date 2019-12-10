Зидан: не думаю, что Азару понадобится операция

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» рассказал о состоянии нападающего «сливочных» Эден Азара. Напомним, бельгийский игрок на данный момент находится в лазарете команды из-за микротрещины в ноге.



«Не думаю, что ему понадобится операция, но точно сказать не могу. Могу лишь сказать, что на сегодняшний день мы контролируем ситуацию. Были разговоры, что он выбыл на неделю, затем на две, но сейчас самое важное — набраться терпения. Надеюсь, он скоро вернётся на поле», — приводит слова Зидана Marca.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Реал» состоится послезавтра, 11 декабря, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.