Сарри: если игроки «Ювентуса» не обыграют «Байер», я их убью!

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
«Когда я в первый раз беседовал с руководством «Ювентуса», то спросил, почему клуб набрал всего три очка в концовке сезона в Серии А. Я сказал, что это плохой признак, если команда довольствуется только одним фактом досрочной победы в чемпионате.
Играть в Лиге чемпионов — это честь. Я ожидаю сильной и целенаправленной игры, так как это всегда является нашей целью. Я хочу увидеть качественную игру, а результат вторичен.
Моя серия побед в Европе достигла уже 21 матча. Мне кажется, я где-то читал, что самая длинная победная серия для тренера составляет 22 матча. Так что если мои игроки завтра не победят, я их убью! (смеётся)», — приводит слова Сарри Football Italia.
- 11 декабря 2019
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 10 декабря 2019
-
23:56
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:44
-
22:22
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:29
-
21:22
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:40
-
20:19
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:49
-
19:36
-
19:27