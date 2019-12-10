Сарри: если игроки «Ювентуса» не обыграют «Байер», я их убью!

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

«Когда я в первый раз беседовал с руководством «Ювентуса», то спросил, почему клуб набрал всего три очка в концовке сезона в Серии А. Я сказал, что это плохой признак, если команда довольствуется только одним фактом досрочной победы в чемпионате.

Играть в Лиге чемпионов — это честь. Я ожидаю сильной и целенаправленной игры, так как это всегда является нашей целью. Я хочу увидеть качественную игру, а результат вторичен.

Моя серия побед в Европе достигла уже 21 матча. Мне кажется, я где-то читал, что самая длинная победная серия для тренера составляет 22 матча. Так что если мои игроки завтра не победят, я их убью! (смеётся)», — приводит слова Сарри Football Italia.