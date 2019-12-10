Гвардиола: АПЛ сейчас важнее Лиги чемпионов для «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо».
«У нас много травмированных игроков. Но мы намерены собрать лучшую команду согласно текущим обстоятельствам. Мы уже вышли в следующую стадию турнира, и английская Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов.
Что касается соперника, то у загребского «Динамо» очень быстрые игроки. Пока они сумели составить серьёзную конкуренцию командам в группе. У них есть шансы пройти дальше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Матч «Динамо» (Загреб) — «Манчестер Сити» состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Максимир» в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
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