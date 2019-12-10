Джорджевич показал, как передвигается после операции на колене

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич показал, как он двигается после операции на колене.
«Спустя пять недель я снова на своих ногах», — написал форвард в своём «инстаграме», прикрепив видео, в котором он сначала идёт на костылях, а затем бросает их и передвигается сам.
Черногорец получил травму колена 18 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0).
Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард в составе «железнодорожников» принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата и отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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