«Бенфика» — «Зенит»: хавбек хозяев Серви открыл счёт

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. К 49-й минуте хозяева ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт на 47-й минуте встречи открыл полузащитник «Бенфики» Франко Серви. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек португальской команды Пицци.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом, его ассистентами выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.
«Зенит» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «РБ Лейпциг» и «Лион».
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