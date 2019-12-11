Дуглас Сантос получил красную карточку в матче с «Бенфикой»

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос был удалён в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (в данный момент счёт 0:2, идёт 2-й тайм).

После фланговой подачи в штрафную «Зенита» мяч попал в руку бразильца. Арбитр назначил пенальти, а также показал Сантосу жёлтую карточку, которая оказалась для него второй в матче.

Матч «Бенфика» — «Зенит» проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — «Зенит».



Счёт на 47-й минуте встречи открыл полузащитник «Бенфики» Франко Серви. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек португальской команды Пицци. На 58-й минуте Пицци увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом, его ассистентами выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.



«Зенит» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «РБ Лейпциг» и «Лион».