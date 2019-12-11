«Бенфика» — «Зенит»: Пицци реализовал пенальти и упрочил преимущество хозяев

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. К 60-й минуте хозяева ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил вторую жёлтую карточку за игру рукой в штрафной соперника, после чего главный арбитр встречи Матеу Лаос назначил пенальти в ворота петербургской команды. 11-метровый удар на 58-й минуте успешно реализовал полузащитник «Бенфики» Пицци.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом, его ассистентами выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.



«Зенит» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (4) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «РБ Лейпциг» и «Лион».