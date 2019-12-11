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«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике»

«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» разгромила петербургский «Зенит» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте автором забитого мяча стал Франко Серви, которому ассистировал Пицци. На 58-й минуте португальский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Пицци с пенальти. На 79-й минуте «Бенфика» довела счёт до крупного благодаря автоголу Сердара Азмуна.

«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
10 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Серви – 47'   2:0 Пицци – 58' (пен)   3:0 Азмун – 79' (автогол)
Удаления: нет / дос Сантос – 56'
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