«Боруссия» Д вышла в плей-офф ЛЧ, «Интер» проиграл «Барселоне» и выступит в ЛЕ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Голами в составе дортмундцев отметились Джейдон Санчо и Юлиан Брандт. Единственный гол за «Славию» забил Томаш Соучек.



В другом матче группы F «Интер» принимал «Барселону». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» оформила выход в следующую стадию турнира досрочно. Миланский «Интер» сыграет в Лиге Европы, а пражская «Славия» завершила выступление в турнире.