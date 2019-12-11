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«Боруссия» Д вышла в плей-офф ЛЧ, «Интер» проиграл «Барселоне» и выступит в ЛЕ

«Боруссия» Д вышла в плей-офф ЛЧ, «Интер» проиграл «Барселоне» и выступит в ЛЕ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Голами в составе дортмундцев отметились Джейдон Санчо и Юлиан Брандт. Единственный гол за «Славию» забил Томаш Соучек.

В другом матче группы F «Интер» принимал «Барселону». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» оформила выход в следующую стадию турнира досрочно. Миланский «Интер» сыграет в Лиге Европы, а пражская «Славия» завершила выступление в турнире.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
10 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Санчо – 10'   1:1 Соучек – 43'   2:1 Брандт – 61'
Удаления: Вайгль – 77' / нет
Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
10 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Сайоль – 23'   1:1 Лукаку – 44'   1:2 Фати – 86'
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