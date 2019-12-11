Сутормин: «Зениту» надо было забить, переломить ход игры, но не получилось

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Мы не смотрели, как развивается параллельный матч. Вышли после перерыва, пропустили, потом удаление, пенальти. Наверное, это стало отправной точкой. Потом было уже тяжело переломить ход встречи. «Бенфика» хорошо контролировала мяч, ещё и автогол был. Проиграли, и нет слов. Надо было забить, переломить ход игры, но не получилось», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.