Осорио: «Зенит» в матче с «Бенфикой» поплатился за ошибки

Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).
«Мы поплатились за свои ошибки. Вышли на второй тайм немного несконцентрированными, давали сопернику слишком много свободных зон для атак, и они нас наказали за это. Наверное, такая вялая игра «Зенита» в атаке объясняется усталостью. И мы знали, что нам противостоит сильная команда.
Нам ничего не говорили о ходе параллельного матча. Мы были сосредоточены только на нашей игре, но потом, когда узнали счёт, очень сильно расстроились», — приводит слова Осорио «Матч ТВ».
«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.
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