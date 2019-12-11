М. Кержаков — о поражении «Зенита»: в голове полное опустошение, ничего больше

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).

«В голове полное опустошение, ничего больше.

Позитивнее ли было настроение после первого тайма? Мы не смотрели, что творится в параллельном матче. И в раздевалке об этом не разговаривали, специально нам не сообщали. Может быть кто-то знал.

По поводу пропущенных голов, я не могу пока сказать по горячим следам, что произошло в первом голе. Помню только концовку, а с чего всё началось — нет. Со вторым и третьим понятно.

Что было в раздевалке? Молчание, а что говорить? Все всё прекрасно понимают», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.