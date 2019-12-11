«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в «твиттере» сегодня, 11 декабря.
«Наполи» решил прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Генк». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Благодаря этому результату клуб набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 2-го места в группе Е.
Анчелотти возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на 3 года.
«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- 11 декабря 2019
-
02:15
-
02:08
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:36
-
01:31
-
01:20
-
01:11
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:07
- 10 декабря 2019
-
23:56
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:44
-
22:22
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:29
-
21:22
Партнерский контент