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«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера
Футбол / Италия 0

«Наполи» уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в «твиттере» сегодня, 11 декабря.

«Наполи» решил прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Генк». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Благодаря этому результату клуб набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 2-го места в группе Е.

Анчелотти возглавил «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на 3 года.

«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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