Барриос: после первого гола «Бенфики» всё пошло не так

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).
«Мы были не сконцентрированы, особенно во втором тайме. После первого гола всё пошло не так. Из-за того, что мы растерялись, упустили все шансы. Почему мы не держим удар? «Бенфика» – очень сильный соперник. Повлияло то, что мы не были собраны, «Бенфика» этим воспользовалась.
Самая слабая ли «Зенит» команда в группе? Мы просто не вышли из группы, ничего не произошло. Соперники просто воспользовались моментами. Мы уже выигрывали у «Бенфике». Теперь надо отдохнуть и учиться на ошибках.
Что касается слов Семака, то в раздевалке все были напряжены, всё было понятно без слов. Никто никого не ругал. Будем думать, как исправить ошибки», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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