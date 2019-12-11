Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
«Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что у нас не будет такого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Поэтому я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодёжным футболом и самым высоким уровнем», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Зенит». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
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