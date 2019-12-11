Тренер «Бенфики»: сыграли с «Зенитом» уверенно, спокойно и насладились игрой

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Наши игроки всегда хорошо контролировали свои эмоции. Мы сыграли уверенно, спокойно и насладились своей игрой.

Могли ли мы пройти дальше в Лиге чемпионов? Да. Но мы постоянно ищем лучший стартовый состав. Главное — понять настрой команды и выбрать лучший состав, исходя из соперника. Тогда сможем ощутить прогресс, к которому стремимся. Мы должны подходить к матчам без отрицательных эмоций прошлого, вне зависимости от турнира», — приводит слова Лаже пресс-служба УЕФА.

«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.