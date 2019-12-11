Конте: «Интер» заслуживал большего, гол Фати нас всех просто убил

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

«У нас были шансы выиграть, мы создавали моменты, но испытывали трудности с их реализацией. У меня нет претензий, так как мои игроки отдали все свои силы. Нам просто не хватило гола. Вместо того, чтобы забить, мы пропустили в конце, и это нас действительно убило.

Видеть гол Ансу Фати было очень больно. Это гол нас всех просто убил. Мы давили, создавали шансы, чтобы выйти вперёд. Мне очень обидно за болельщиков на «Сан-Сиро», которые гнали нас вперёд от начала и до конца, создав прекрасную атмосферу. Всё это должно было закончиться иначе…

Думаю, мы заслуживали большего в этой группе. Тем не менее, это всё ценный опыт. Мы очень хотели выйти из группы, поэтому сейчас все разочарованы. Но я сказал им, что мы должны снова поднять голову», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.