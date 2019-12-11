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Живой орёл, гуляния фанов под надзором и боль Дзюбы. Фото вылета «Зенита» из ЛЧ

Артём Дзюба
Живой орёл, гуляния фанов под надзором и боль Дзюбы. Фото вылета «Зенита» из ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

10 декабря в Лиссабоне на стадионе «Матеу Лаос» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте автором забитого мяча стал Франко Серви, которому ассистировал Пицци. На 58-й минуте португальский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Пицци с пенальти. На 79-й минуте «Бенфика» довела счёт до крупного благодаря автоголу Сердара Азмуна.

«Зенит» финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.

Лучшие кадры с матча «Бенфика» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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