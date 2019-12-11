Дуглас Сантос: не согласен, что «Зенит» слабее «Бенфики», «Лиона» и «РБ Лейпциг»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).

«Португальцы забили гол и у нас пошла разрозненность игры. Мы не думали, что дойдёт до такого, просто потеряли контроль над игрой. Мы должны были быть более сосредоточенными и собранными, точнее передавать мяч, избегать атак со стороны «Бенфики», но этого не произошло.

Я никакого движения рукой не делал и сам мяч не трогал. Я удивился, когда повтор показал другое, я до мяча касался только ногой.

Не согласен с тем, что «Зенит» слабее «Бенфики», «Лиона» и «РБ Лейпциг». Мы даже в чём-то сильнее их, мы это доказали в течение этой Лиги чемпионов. Конечно, если бы в строю были Малком, Дриусси, Кузяев и Жирков, — мы могли бы решить свою задачу. Но, в футболе может быть, что угодно. Мы должны понять, что мы сделали не так, чтобы улучшить свой результат в будущем. У нас был очень хороший шанс пробиться дальше, но мы его упустили. Сейчас нам нужно отдохнуть и с новыми силами влиться в игру», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.