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Полузащитник «Зенита» Жирков стал «Джентльменом года»-2019

Полузащитник «Зенита» Жирков стал «Джентльменом года»-2019
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»-2019. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».

«На поле должно быть джентльменство. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. У меня были красные карточки, про две точно помню. В молодёжной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. Обычно злой я бывал после игр (смеётся)», — приводит слова Жиркова «Комсомольская правда».

В 2018 году победителем премии «Джентльмен года» стал полузащитник «Спартака» и национальной команды России Роман Зобнин.

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