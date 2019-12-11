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Хавбек «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Хавбек «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В одном из матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» принимал «Барселону». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Один из голов за «Барселону» забил Ансумане Фати. Таким образом, игрок стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте «Барселоны». На момент гола Фати было 17 лет и 40 дней.

Прежний рекорд принадлежал Питеру Офори-Куайе. Ганцу было всего 17 лет, 6 месяцев и 7 дней, когда он смог поразить ворота «Русенборга» в Лиге чемпионов в 1997 году, выступая за «Олимпиакос».

Ранее сообщалось, что «Барселона» продлила контракт с Фати до лета 2022 года с возможностью пролонгации сотрудничества ещё на два года.

«Барса» продлила контракт с 17-летним Фати, увеличив его клаусулу до € 170 млн
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