Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полиция выступила против проведения матча «Барселона» — «Реал» 18 декабря

Полиция выступила против проведения матча «Барселона» — «Реал» 18 декабря
Футбол / Испания 0

Каталонская полиция имеет серьёзные опасения перед матчем «Барселона» — «Реал» в чемпионате Испании, который должен состояться 18 декабря, сообщает Lasexta.

Отмечается, что правоохранительные органы в Каталонии обеспокоены тем, что не смогут гарантировать полную безопасность во время проведения «класико». Полиция считает невозможным организовать безопасный проезд автобуса мадридского клуба из-за нехватки сотрудников. Также в этот день ожидаются очередные акции протестов в Каталонии. В связи с этим местная полиция считает, что в этот день нельзя проводить матч между «Барселоной» и «Реалом».

Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Каталония осталась без футбола. Матч «Барселона» — «Реал» не состоится
А на ближайшую игру с «Эйбаром» Месси и партнёрам, видимо, придётся добираться на автобусе. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019