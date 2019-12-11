Полиция выступила против проведения матча «Барселона» — «Реал» 18 декабря

Каталонская полиция имеет серьёзные опасения перед матчем «Барселона» — «Реал» в чемпионате Испании, который должен состояться 18 декабря, сообщает Lasexta.

Отмечается, что правоохранительные органы в Каталонии обеспокоены тем, что не смогут гарантировать полную безопасность во время проведения «класико». Полиция считает невозможным организовать безопасный проезд автобуса мадридского клуба из-за нехватки сотрудников. Также в этот день ожидаются очередные акции протестов в Каталонии. В связи с этим местная полиция считает, что в этот день нельзя проводить матч между «Барселоной» и «Реалом».

Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.