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Жирков: мог завершить карьеру после ЧМ-2018, но помогли иглоукалывания

Жирков: мог завершить карьеру после ЧМ-2018, но помогли иглоукалывания
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что мог завершить карьеру после успешного выступления в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Действительно, такой вариант рассматривался. Делал обследование и врачи не могли сказать, восстановлюсь ли я. У меня было два варианта. Мне предложили делать операцию или пойти по более щадящему пути. Делать иглоукалывание, ещё что-то. Я согласился на второй вариант. Съездил в Финляндию, там сказали, что не надо делать операцию. Всё может прийти в порядок. Так и получилось», — цитирует Жиркова «Комсомольская правда. Донецк».

Ранее стало известно, что Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года» — 2019 по версии «Комсомольской правды».

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