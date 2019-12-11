Жирков: мог завершить карьеру после ЧМ-2018, но помогли иглоукалывания
Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что мог завершить карьеру после успешного выступления в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира в 2018 году.
«Действительно, такой вариант рассматривался. Делал обследование и врачи не могли сказать, восстановлюсь ли я. У меня было два варианта. Мне предложили делать операцию или пойти по более щадящему пути. Делать иглоукалывание, ещё что-то. Я согласился на второй вариант. Съездил в Финляндию, там сказали, что не надо делать операцию. Всё может прийти в порядок. Так и получилось», — цитирует Жиркова «Комсомольская правда. Донецк».
Ранее стало известно, что Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года» — 2019 по версии «Комсомольской правды».
- 11 декабря 2019
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
09:22
-
09:19
-
09:10
-
09:01
-
09:00
-
07:32
-
06:34
-
05:24
-
05:00
-
04:43
-
04:15
-
04:00
-
03:50
-
03:15
-
03:00
-
02:30
-
02:18
-
02:15
-
02:08
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:36
-
01:31
-
01:20
-
01:11
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:30
Партнерский контент