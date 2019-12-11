Ханданович: нам очень больно из-за этого поражения «Барселоне»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа турнира «Интер» не сумел обыграть «Барселону», не имевшую никаких турнирных задач (1:2). Каталонский клуб выступал неосновным составом.



«Нам не удалось забить во втором тайме, хотя шансы были. Мы знали, что «Барселона» очень опасна на контратаках. Мы сделали всё, что могли. Это поражение, из-за которого очень больно, но сезон на этом не заканчивается», — цитирует Хандановича официальный сайт УЕФА.

По итогам группового этапа «Интер» занял третье место в квартете, пропустив в плей-офф соревнований «Барселону» и дортмундскую «Боруссию». Миланскому клубу грядущей весной предстоит выступление в плей-офф Лиги Европы.

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