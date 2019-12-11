Источник: Гаттузо — фаворит на пост главного тренера «Наполи»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сегодня сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «Наполи». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом 41-летнего Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5-м месте.
«Наполи», имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.
«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера
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