Шоу потроллил Лукаку после вылета «Интера» из Лиги чемпионов

Бывший одноклубник Ромелу Лукаку по «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу посмеялся над бельгийцем после того, как «Интер» не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.



В середине октября Ромелу опубликовал в своём «твиттере» фото в форме «Интера», сопроводив его подписью «Лига чемпионов». Шоу отыскал эту запись и, сделав репост, написал «Добро пожаловать обратно», намекая на Лигу Европы, в плей-офф которой и «Интеру», и «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть весной.

Напомним, предыдущие два сезона Лукаку выступал за манкунианский гранд, не выиграв в его составе ни одного трофея. «Интер», игроком которого Ромелу является сейчас, лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на два очка.