Футболисты «Васко да Гама» сыграли в «камень, ножницы, бумага» во время матча
В ходе матча 38-го тура высшей лиги Бразилии между «Васко да Гама» и «Шапекоэнсе» (1:1), который состоялся 8 декабря, произошёл забавный момент.
На 27-й минуте при счёте 0:0 футболисты «Васко да Гама» получили право на штрафной удар в опасной близости от ворот соперника. Исполнить стандартное положение вызвались три игрока. Но так как они не смогли договориться, один из них предложил одноклубникам сыграть в «камень, ножницы, бумага», с помощью чего определить исполнителя штрафного удара. Игроки позитивно отреагировали на это предложение, а особенно победитель этой шуточной игры.
Штрафной игрок «Васко да Гама» реализовать не смог. Хозяева отличились лишь на 84-й минуте матча.
Видео доступно на «Чемпионате».
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