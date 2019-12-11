Тихонов: «Зениту» не хватало Ракицкого — он лидер наравне с Дзюбой

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Питерский клуб занял в своей группе последнее место и остался без еврокубковой весны.
«Вроде бы ничего не предвещало такого результата. Когда смотрел первый тайм, не понимал, за счёт чего «Бенфика» хочет обыграть «Зенит». Вначале не видел, из-за чего «Зенит» может проиграть. «Зенит» играл довольно грамотно: уходил в быструю атаку и успевал возвращаться в оборону. Не думал, что «Зенит» проиграет, но когда заведомо надеешься на другую команду… Из-за этого, наверное, и не получилось. Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали в раздевалке, что «Лейпциг» ведёт 2:0. Всё идёт от головы, нужно надеяться только на себя.
Не хватило Ракицкого. Он лидер наравне с Дзюбой — человек читает всё в обороне и начинает атаки острыми диагональными передачами. Он лицо обороны «Зенита», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».
- 11 декабря 2019
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