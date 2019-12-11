Радченко: видно было, что «Зенит» не хуже «Бенфики»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о поражении «Зенита» «Бенфике» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

«Трудно сказать, что вчера случилось с «Зенитом». Первый тайм команда провела очень прилично, дисциплинированно. «Бенфика» владела инициативой, но ответные атаки у «Зенита» были более острыми. Пропустили очень быстрый гол сразу после перерыва. Это повлияло на игру. А пенальти и удаление решили исход матча.



Вчера видно было, что «Зенит» не хуже «Бенфики», хоть и дома она играет очень хорошо. Второй тайм провалили. Тренерскому штабу надо разбираться и делать выводы. Очень не хватает Малкома. На него была большая ставка, потому что можно было бы добавить скорости в атаке. Эта позиция очень нуждается в таком игроке.



Основная причина вчерашнего поражения — усталость. Было видно, что «Зенит» во втором тайме просто подсел. Вдесятером сложно доигрывать такой матч. Психологический фактор очень сильно повлиял. Была мысль, что игроки узнали результат в матче «Лион» — «РБ Лейпциг». Возможно, Азмун провёл не такой яркий матч, а Дзюба цеплялся за мяч, как мог. Вчера у «Зенита» не было такой игры, как в нашем чемпионате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.