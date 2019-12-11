Луценко — лучший игрок декабря в РПЛ

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко был признан лучшим игроком декабря в Российсклй Премьер-Лиге. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.
Болельщики РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и эксперты Российской Премьер-Лиги единогласно выбрали нападающего «Арсенала».
В двух матчах, проведённых в декабре, Луценко отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В обоих матчах «Арсенал» одержал победы над клубами, стоящими выше них в турнирной таблице, — ЦСКА (1:0, ассист Луценко) и «Локомотивом» (4:0, дубль Евгения).
На зимний перерыв тульская команда ушла, находясь на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» они отстают на 20 очков, тогда как от пятого места, позволяющего сыграть в Лиге Европы, — на девять.
- 11 декабря 2019
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