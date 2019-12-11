«Бавария» — «Тоттенхэм»: прямой эфир матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
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Прямая видеотрансляция матча «Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур» на «Чемпионате».
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Его ассистентами выступят Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный судья — Массимилиано Иррати.
«Бавария» и «Тоттенхэм» уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мюнхенцы займут первое место, в их активе 15 очков в 5 турах, лондонский клуб набрал 10 очков.
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