Лепёхин — о поражении «Зенита»: объективно — до топ-чемпионатов недотягиваем

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал поражение питерского клуба от «Бенфики» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» занял в своей группе последнее место и остался без еврокубковой весны.

«Побеждает команда, которая лучше готова физически и эмоционально. Нельзя считать это поражение катастрофой на фоне тех бед, которые происходят. Просто не очень удачное выступление, такое случается не только с «Зенитом». Надо стараться объективнее смотреть на некоторые вещи, признаться, что пока до топ-чемпионатов недотягиваем. После того как мы узнали группу «Зенита», сразу сложились завышенные ожидания. Мы же понимали, что «Зенит» сильнейшая российская команда и без проблем выйдет из такой группы.



Удаление Сантоса сыграло свою роль. В условиях, когда играют два равных соперника, удаления футболистов приобретают очень большое значение. Если команда на голову сильнее другой, то удаление можно компенсировать, не заметить, как это было в матче со «Спартаком». В той игре после удаления Оздоева «Зенит» просто стал играть со «Спартаком» наравне.



Фраза Дзюбы после матча? К Артёму можно относиться как угодно, но в нём есть задатки объективности. Мне нравится, что Дзюба не боится признавать очевидные всем вещи. Сейчас «Зенит» движется к чемпионству, шансы огромные. Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» не стал чемпионом», — заявил Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.