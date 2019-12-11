КДК оштрафовал ЦСКА, «Динамо» и «Арсенал»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матчей 19-го тура «Зенит» — «Динамо (3:0), «Краснодар» — ЦСКА (1:1), «Тамбов» — «Оренбург» (3:0), «Сочи» — «Рубин» (1:1), «Арсенал» — «Локомотив» (4:0) и «Крылья Советов» — «Урал» (2:3).

«Зенит» — «Динамо»: болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения, штраф «Динамо» — 100 тысяч рублей.

«Краснодар» — ЦСКА: у футболистов ЦСКА было шесть предупреждений, неподобающее поведение команды — 100 тысяч, на 10-й минуте болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении — штраф составляет 75 тысяч рублей. На 90-й минуте болельщики ЦСКА использовали нецензурные выражения (8 раз в сезоне) — 80 тысяч рублей штрафа.

По рапорту делегата Гончаренко покидал техническую зону — оштрафован лично на 30 тысяч рублей.

«Тамбов» — «Оренбург»: игрок «Оренбурга» Сиваков покидал техническую зону — лично на 10 тысяч рублей.

«Сочи» — «Рубин»: за несогласованный баннер болельщиков «Рубина» штраф составляет 25 тысяч рублей.



«Арсенал» — «Локомотив»: на стадионе с 20-й по 28-ю минуту не работало информационное табло. За нарушение регламента «Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Крылья Советов» — «Урал»: болельщики обеих команд скандировали оскорбительные выражения. «КС» оштрафованы на 30 тысяч рублей, «Урал» — на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.