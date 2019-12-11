Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Об этом сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Реальный срок отстранения составляет два матча — в третьем белорусский специалист будет дисквалифицирован условно. Также Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

«В трансляцию попала ненормативная лексика, которая была сказана в адрес официального лица матча. Нарушение это аналогичное тому, что Гончаренко совершил в другом матче, так что у него было наказание один условный матч, и один реальный. В данном случае это рецидив, поэтому применение условной санкции было отменено. КДК установил реальный характер санкции. Один матч из условного стал реальным.

С учётом всех обстоятельств дела, и того, что Гончаренко использовал ненормативную лексику в адрес судьи, наказание звучит так: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ, при этом два матча – реальная спортивная санкция, один матч – условно. Также оштрафовать на 10- тыс. рублей. Испытательный срок – до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта, домашняя игра) и «Ростовом» (8 марта, выезд).



Напомним, после финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно.



«Краснодар» и ЦСКА ушли на зимний перерыв в группе лидеров Российской Премьер-Лиги. «Быки», набрав 35 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, «армейцы» (34) — четвёртое.

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