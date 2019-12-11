КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные баннеры и кричалки на 530 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матча 19-го тура «Спартак» — «Ростов» (1:4).

«За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров — на 100 тысяч рублей, за демонстрацию баннеров оскорбительного характера на 200 тысяч рублей, за скандирования зрителями оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. «Ростов» оштрафован за демонстрация одного несогласованного банера на 25 тыс. рублей, за скандирования болельщиков — на 60 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 22 очка в 19 турах.