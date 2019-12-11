Тетрадзе может возглавить «Ротор»

Как стало известно «Чемпионату», ещё одним кандидатом на пост главного тренера «Ротора» является Омари Тетрадзе.

Из клуба ушёл Игорь Меньщиков. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее была информация, что в числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

Последним клубом Омари Тетрадзе был казахстанский «Тобол». В мае 2016 года он подписал контракт с клубом на полтора года, но спустя сезон был отправлен в отставку.

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды имеется 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки».