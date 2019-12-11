«Байер» — «Ювентус»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Бай-Арена» состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Ювентус». «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Байер» — «Ювентус» на «Чемпионате».

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. Его ассистентами выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный судья — Карим Абед.

Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0. «Ювентус» уже завоевал путёвку в весеннюю стадию Лиги чемпионов, набрав 13 очков в 5 турах. «Байер» сможет пройти дальше, только в случае если одержит победу, а мадридский «Атлетико» в матче с «Локомотивом» потеряет очки.