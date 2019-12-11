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Почеттино — цель номер один «Арсенала» на пост главного тренера

Почеттино — цель номер один «Арсенала» на пост главного тренера
Футбол / Англия 0

«Арсенал» рассматривает бывшего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино как приоритетную цель на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Italia.

Как сообщает источник, аргентинский специалист является целью номер один «Арсенала», и сегодня будут проведены первые контракты и начальная стадия переговоров. Также лондонский клуб обсудит кандидатуру бывшего главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти после его встречи с представителями «Эвертона», также нуждающегося в новом наставнике.

Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» 19 ноября. Аргентинский специалист возглавлял «шпор» с сезона-2014/15, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью.

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