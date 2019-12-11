«Брюгге» — «Реал Мадрид»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов онлайн

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Ян Брейдель» состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и испанским «Реалом». «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Брюгге» — «Реал Мадрид» на «Чемпионате». Начало — в 23:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Его ассистентами выступят Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья — Харм Осмерс.
«Реал» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов — в активе команды Зинедина Зидана 8 очков. Мадридский клуб не сдвинется со второй строчки в турнирной таблице группы А. «Брюгге» на одно очко опережает «Галатасарай» и является фаворитом в борьбе за место в 1/16 финала Лиги Европы.
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