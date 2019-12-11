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Матч Россия — Бельгия — в топ-3 запросов русскоязычного Google по итогам года

Матч Россия — Бельгия — в топ-3 запросов русскоязычного Google по итогам года
Футбол / Сборная России 0

Русскоязычный офис Google подвёл итоги 2019 года в поисковике. Из опубликованных рейтингов стало известно, что матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия стал одним из самых интересующих россиян в уходящем году.

Стоит отметить, что в 2019 году сборные России и Бельгии встречались дважды — оба поединка завершились уверенной победой бельгийцев — 3:1 и 4:1.

Более того, уже следующим летом команды встретятся снова уже в финальной части чемпионата Европы — матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года»:

1. Евровидение-2019
2. 30-летие падения Берлинской стены
3. Футбольный матч Россия — Бельгия
4. Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье
5. Пожар в соборе Парижской Богоматери
6. Пожар в Магнитогорске
7. Выборы президента Украины
8. Чемпионат мира по хоккею
9. Оскар-2019
10. Штурм «Зоны 51».

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