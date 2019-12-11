Матч Россия — Бельгия — в топ-3 запросов русскоязычного Google по итогам года

Русскоязычный офис Google подвёл итоги 2019 года в поисковике. Из опубликованных рейтингов стало известно, что матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия стал одним из самых интересующих россиян в уходящем году.



Стоит отметить, что в 2019 году сборные России и Бельгии встречались дважды — оба поединка завершились уверенной победой бельгийцев — 3:1 и 4:1.



Более того, уже следующим летом команды встретятся снова уже в финальной части чемпионата Европы — матч пройдёт в Санкт-Петербурге.



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