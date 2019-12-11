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Спортдиректор «Тамбова»: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз выше, чем у нас

Спортдиректор «Тамбова»: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз выше, чем у нас
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о работе клуба на трансферном рынке, а также раскрыл детали перехода защитника Седрика Гогуа в ЦСКА.

«Все футболисты, которые у нас есть в команде, должны понимать, что если у них появляются хорошие предложения, то мы не будем их удерживать или отговаривать от перехода. Хотя мы понимаем, что для нас потери могут дорого стоить. Но мы отпустили и Дмитрия Чистякова, и Седрика Гогуа. Это жизнь. Понимаем свои возможности, и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в 3–5 раз больше, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы. Тот же Чистяков ушёл в «Ростов» за копейки, не хотелось грамотного исполнителя терять за такую компенсацию. Но я всё прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции тоже.

Тому же Гогуа предложили зарплату около 2 млн рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям. Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой», — приводит слова Худякова News.ru.

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