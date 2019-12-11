Алдонин: наказание для Гончаренко очень строгое, он живёт клубом и переживает

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал дисквалификацию главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко на три матча за нецензурную брань в адрес арбитра в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Это были эмоции. Гончаренко переживает за команду. Не знаю, как я бы себя повёл в этой ситуации, у меня бы тоже возникли вопросы по матчам с «Сочи» и «Краснодаром». Там были результативные ошибки, которые привели к потерям очков. Евгений Леннорович тоже высказался. Полностью оправдать их сложно, но с другой стороны, люди переживают за клуб, игроков. Они живут ими.



Эмоции ни к чему хорошему не приводят, но я не берусь давать советы Гончаренко. Поступил так, как поступил. Это жизнь. Человек может это аккумулировать в себе, но до поры до времени. Я бы не сказал, что он поступил плохо или сделал что-то ужасное. Он высказал своё мнение.



Это очень строгое наказание, с учётом того что не было сделано ничего серьёзного. Бывали случаи, что к судьям намного жёстче относились и говорили вещи намного ужаснее. Опротестовать это решение вряд ли получится. Сложно управлять своим гневом, когда такие случаи происходят раз за разом.



Понятно, что команда молодая и им не хватает опыта, но когда возникают такие моменты и такие необъяснимые решения, это тяжело спокойно воспринимать. Скажется ли это на команде? Тренер в любом случае будет их готовить к следующим играм чемпионата. В мачте с «Крыльями» — победили, а Гончаренко не было на скамейке», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи