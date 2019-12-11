Rambler Group выразила желание участвовать в возможном тендере на показ игр РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания намерена принять участие в возможном тендере на показ матчей Российской Премьер-Лиги.

«Мы заинтересованы в расширении контентного предложения и развитии платформы Okko Спорт и, конечно, восприняли эту информацию с интересом. Если Российская Премьер-Лига объявит тендер на реализацию прав трансляции матчей, то Rambler Group рассмотрит вариант своего участия», — сказал Гершкович.

Напомним, летом 2018 года, после завершения чемпионата мира по футболу, Российская Премьер-Лига продлила контракт с «Газпром-Медиа» на четыре года. Ранее появилась информация, что руководство лиги может изменить условия заключённого контракта.